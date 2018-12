David Justino acusa Marques Mendes de "falta de ética"

O vice-presidente do PSD David Justino esteve na Edição da Noite desta segunda-feira para falar sobre a atual situação do partido e as críticas de Marques Mendes à liderança de Rui Rio. O dirigente social-democrata acusa Marques Mendes de fundamentar a sua opinião em "factos falsos" e considera "intolerável" a comparação feita pelo comentador da SIC entre Rio e Sócrates, que disse serem "irmãos siameses".