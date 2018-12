Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da manhã:

- "Choque contra antena mata quatro do INEM"

- "Investigados subsídios de milhões a militares"

- "Jogador do V. Setúbal: Cancro põe em risco carreira de Nuno Pinto"

- "Marítimo-Benfica (0-1): Jonas decisivo em exibição apagada dos encarnados"

- "Sporting-Nacional (5-2): Dost e Bruno bisam em reviravolta épica dos leões"

- "Bispo da Guarda exige forte combate à pobreza"

- "Médicos contestam colocações forçadas"

- "Gang assalta ambulância e agride bombeiros"

- "Precários da RTP alvo de represálias"

Público:

- "CP demitiu diretor que alertou para riscos de segurança"

- "Tragédia em Valongo: Força Aérea atrasou socorro a helicóptero do INEM"

- "Quem são os ministros do Governo de Bolsonaro"

- "'Brexit': Theresa May acusa Tony Blair de 'sabotagem'"

- "Pai de menina morta desmente versão do SEF americano"

- "Sporting sofre, mas acaba a golear. Benfica vence no mínimo"

- "Maria Begonha: Delfim de Pedro Nuno eleita líder da JS"

- "Henrique Botelho: 'A partir de 2024 vai haver médicos de família desempregados'"

- "Madeira: Escolas que separam os alunos estão a conseguir baixar taxa de insucesso"

Jornal de Notícias:

- "Socorro tardio debaixo de críticas"

- "Obras ainda não arrancaram em dezenas de casas ardidas"

- "Fraude: Fundos europeus circularam por dez empresas"

- "Imobiliário: Brasileiros lideram compras nas casas de luxo"

- "Benfica: Penálti de Jonas deu quinta vitória seguida"

- "Sporting: Keiser soma meia dúzia de goleadas em seis jogos do leão"

- Impostos: O que pode fazer para baixar a fatura do IRS em 2019"

- "Saúde 24: Idosos com mais de 75 vão receber telefonemas semanais"

Jornal i:

- "Coletes amarelos: Manifestação em Portugal envolta em secretismo"

- "Helicóptero do INEM: Queda pode ter sido causada por falta de iluminação de antena"

- "A linguagem vai passar de 'cavalo para burro'?: Como a PETA quer que alteremos os ditados com animais"

- "Congresso da JS: Carlos César pede maioria absoluta"

- "Finanças pessoais: Fim de ano para todas as bolsas"

- "PSP: Agentes mais antigos queixam-se de ter sido ultrapassados"

- "Magnata do imobiliário brasileiro: 'Estamos muito esperançosos com o novo Governo'"

- "Caso Selminho: Disputa por terrenos na Arrábida entre família de Rui Moreira e Câmara do Porto perto da conclusão"

Negócios:

- "Conversa Capital, [Notes:economista] Vítor Bento: 'Hostilidade aos lucros elevados promove salários baixos'"

- "Economia superou a crise dez anos depois. O que mudou?"

- "Dez ideias para investir em 2019"- "Recibos verdes: O que vai mudar, dos descontos aos apoios sociais"

- "Investimento no Montepio arrisca voltar à Santa Casa"

- "Reinvestimentos do BCE vão beneficiar dívida portuguesa"

- "Sondagem: Votava num partido contra a imigração e a corrupção? 27% admite que sim"

- "Estradas: Portagens em falta de estrangeiros vão ser mais fáceis de cobrar"

A Bola:

- "Uma orquestra e um solista: Leões com a força do coletivo, águias com o brilhantismo de Jonas"

- "Marítimo-Benfica (0-1): 'A retoma tem de ser feita desta forma', Rui Vitória"

- "UEFA: Grandes conhecem hoje adversários"

- "FC Porto: Fábio Cardoso agradou"

Record:

- "Indomáveis: Bas Dost e Bruno Fernandes bisaram, Mathieu fez golão de livre"

- "Leão virou desvantagem de 0-2 e segurou o 2.º lugar num jogo alucinante"

- "Râguebi: Leoas conquistam Taça Ibérica"

- "V. Setúbal: Força Nuno!"

- "FC Porto: Soares é reforço para Champions"

- "Marítimo-Benfica (0-1): Com a luz de Jonas"

O Jogo:

- "Reação atómica: Leões estiveram a perder por 2-0, mas voltaram a golear"

- "Marítimo-Benfica (0-1: Montados em Jonas"

- "FC Porto: Dragões viraram tubarão"

- "Braga: Andamento de...vice-campeão"

Com LUSA.