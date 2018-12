MAI destaca "boa cooperação entre as forças de segurança" na queda do helicóptero

O ministro da Administração Interna disse, esta segunda-feira, que a abertura do inquérito para apurar as causas da queda do helicóptero do INEM foi determinada de imediato.

Eduardo Cabrita considera que é preciso garantir que os mecanismos de prestação de socorro estão cada vez mais preparados.