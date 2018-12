Bombeiros profissionais vão fazer greve durante duas semanas 

Os bombeiros Sapadores entram esta noite em greve. Em causa está um conflito com o Governo por causa o estatuto da carreira e reforma profissionais. A paralisação vai durar até ao início do próximo ano.

Em Lisboa a greve começa às 20:00 (início de turno) no Regimento de Sapadores de Bombeiros, estando prevista uma concentração de bombeiros sapadores no Quartel da Graça, com a presença de dirigentes dos sindicatos que marcaram a paralisação, e nas instalações dos bombeiros na avenida D. Carlos I, em Lisboa.

A greve engloba todos os bombeiros profissionais a prestar serviço nas corporações da administração local - sapadores e municipais - e começa às 00:00 de quarta-feira, antecedida em quatro horas em Lisboa por uma questão de mudança de turno.