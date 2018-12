Cinco carros queimados em Vila Nova de Gaia

Duas viaturas arderam na totalidade e três outras ficaram parcialmente queimadas numa ocorrência registada cerca das 09h00 desta terça-feira na freguesia urbana de Mafamude, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, disse fonte dos Bombeiros.

Fonte da PSP confirmou os factos e disse que as informações recolhidas no local pelos seus efetivos afastam a hipótese de vandalismo, apontando antes para uma falha mecânica ou elétrica num veículo estacionado na rua Raimundo de Carvalho, freguesia de Mafamude, que provocou um incêndio, propagado entretanto a outras quatro viaturas paradas nas proximidades.

Também em Vila Nova de Gaia e sensivelmente à mesma hora, a rua Panorâmica do Monte da Virgem, nas traseiras do santuário, foi cortada ao trânsito na sequência da queda de uma árvore que derrubou cabos elétricos, espalhando-os na via pública.

Cerca das 10:30, aguardava-se ainda que técnicos da EDP retirassem os cabos. Não se registaram feridos.

LUSA