Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Balas de Tancos para armas roubadas à PSP: Investigação liga os dois assaltos"

- "Sorteio da Champions e da Liga Europa: Esperança europeia"

- "Dragão quer repetir vitórias contra Roma"

- "Benfica volta ao inferno turco"

- "Submarino amarelo na rota do leão"

- "Voo de risco com chuva e nevoeiro fatal para equipa do INEM"

- "Preço da luz baixa 3,5% em janeiro"

- "Estudante português morre na Índia"

- "Saúde: Ministra pede desculpa a enfermeiros"

- "Quadra natalícia Com frio mas sem chuva"

- "Lisboa: Predador ataca à porta de colégio na Estrela"

- "Direito de resposta: Lalanda e Castro reage a notícia do CM"



Público:

- "Metade do crédito ao consumo já é contratado diretamente na loja"

- "Assalto a Tancos - 'Laranjinha' e 'Caveirinha' foram apanhados, mas o caso ainda não terminou"

- "Protesto dos 'coletes amarelos' deixa Governo em 'alerta vermelho'"

- "Janeiro - Preço da luz baixa 3,5% para 320 mil famílias"

- "Futebol - O que valem os adversários dos 'três grandes' na Europa?"

- "Emigração - Há menos portugueses a sair e Espanha é a exceção"

- "Guerra total na Justiça leva procuradora a ameaçar sair"

- "Seguro dá meio milhão a vítimas de helicóptero do INEM"

- "Rendas: IRS baixa até 10% nos contratos mais longos"



Jornal de Notícias:

- "Erro administrativo tira quatro milhões aos salários da PJ"

- "CP impõe silêncio a trabalhadores"

- "Tengarrinha e Nuno Pinto juntos contra o cancro"

- "Greve dos guardas deixa reclusos sem missa de Natal"

- "Tragédia no INEM - Detetadas falhas graves no socorro às vítimas"

- "PGR - Lucília Gago critica mudanças no Ministério Público"

- "Tancos - Grupo detido pelo roubo também traficava drogas"

- "Parlamento - Carlos César segura deputado-fantasma"

- "Porto - Mapa das ruas com estacionamento gratuito na cidade"

- "F.C. Porto - Conceição garante ser primeiro sem ajudas"

- "UEFA - Dragões defrontam Roma na Champions"



Jornal i:

- "Militar de Tancos terá sido denunciado por cabecilha do gangue"

- "Coletes amarelos. PSP destaca 20 mil polícias para a manifestação de sexta-feira"

- "Acidente de helicóptero. Enfermeira que morreu queria fazer surpresa a colegas bombeiros de Baltar"

- "Falsas presenças na Assembleia da República chegam ao PS"

- "Delação premiada. JSD força PSD a debater proposta que divide o partido"

- "João de Deus. A queda do cirurgião das almas"

- "Natal. Oferecer com significado presentes solidários"

- "Efacec aumenta a autonomia do Taycan e bate recorde"



Negócios:

- "Juros da casa negativos até final de 2020"

- "Arquivos em papel para faturas acabam em janeiro"

- "Contratos de arrendamento renovados também pagam menos IRS"

- "Empréstimos ao consumo duplicam em cinco anos - 6 mil milhões Crédito concedido em 2018"

- "EDP paga contribuição e viabiliza descida da eletricidade"

- "Construção - MSF colapsa com 157 milhões por receber"

- "Turismo - Último Astoria de um 'naufrágio' do Montepio"

- "Donald Trump está a ganhar a guerra comercial? Presidente dos EUA não tem medo de abrir conflitos comerciais. Nas importações de aço já comprou guerras com oito países"



A Bola:

- "Frederico Varandas vira definitivamente a página: 'Sporting já não é motivo de chacota'"

- "Presidente leonino assinalou os 100 dias de presidência em entrevista à Sporting TV"

- "A Linha da esperança: Grandes podem sonhar com um apuramento conjunto inédito no atual formato Champions e Liga Europa"

- "Futebol: Vieira, Pinto da Costa e Varandas na mesma mesa"



O Jogo:

- "I Liga ganha juízo: Fernando Gomes reuniu-se com clubes e despertou-os para o combate à perda de competitividade externa"

- "Ciclismo: Volta terá final Gaia-Porto"

- "FC Porto: Roma de boas memórias"

- "Sporting: 'Keizer não foi aposta de risco', Varandas vê uma equipa na qual 'todos os adeptos acreditam'"

- "Benfica: Lateral ofensivo prioritário"

- "Liga Europa: Espanhóis e turcos na Segunda Circular"

- "V. Setúbal-Braga: Abel tem plano contra 'os duros'"



Record:

- "Luiz Phellype por horas: leão ultrapassa Benfica"

- "Águias querem 'caixa negra' do VAR"

- "Sérgio Conceição e as arbitragens: 'Estamos em 1.º porque somos melhores'"

- "Taça de Portugal: V. Setúbal-Braga"

Com LUSA.