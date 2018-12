Marcelo diz que Estado falhou no socorro à queda do helicóptero em Valongo

O Presidente da República considera que o Estado falhou no socorro ao helicóptero do INEM, caso se confirmem as informações conhecidas esta terça-feira.

A Proteção Civil aponta falhas aos 112 e à NAV, a empresa que gere a navegação aérea, por não terem atuado com a urgência exigida.

Ainda são conclusões preliminares e fazem parte de um relatório que procura explicações para o atraso de quase duas horas.

O ministro da Administração Interna desvaloriza e diz que provavelmente era impossível salvar a vida dos envolvidos no acidente.

A queda do helicóptero do INEM aconteceu no sábado e fez quatro mortos.