Marcelo esteve no funeral da enfermeira que morreu na queda do helicóptero

O Presidente a República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve presente, esta terça-feira, em Paredes, nas cerimónias fúnebres da enfermeira do INEM que morreu no acidente com um helicóptero, no sábado, em Valongo.

O chefe do Estado, que não prestou declarações aos jornalistas, estava acompanhado da ministra da Saúde, Marta Temido.

Apesar da chuva intensa e do frio que se faziam sentir na localidade, ao funeral compareceram centenas de pessoas, destacando-se a presença de dezenas de elementos do INEM com as suas roupas de trabalho, das corporações de bombeiros da região e da GNR.

Os elementos do INEM despediram-se da ex-colega com palmas à passagem do cortejo fúnebre em direção ao cemitério de Baltar, onde se realizou o enterro em ambiente de consternação.



