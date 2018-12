Agentes suspeitos do roubo das Glock faziam segurança do armeiro

A PSP deteve esta quarta-feira sete pessoas suspeitas de pertencerem à rede que terá roubado as 57 pistolas Glock, que desapareceram da Direção Nacional da Polícia. Entre os detidos, estão dois agentes da PSP, que eram à data, os responsáveis pela segurança no local onde as armas estavam guardadas.