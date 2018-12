Colisão do helicóptero com torre de transmissão não permitia sobreviventes

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves considera que não havia possibilidade de sobrevivência dos tripulantes do helicóptero do INEM que caiu no sábado em Valongo. Segundo a investigação em curso, o aparelho colidiu com uma torre de transmissão rádio e a violência do impacto não deixou espaço útil de sobrevivência para os ocupantes.