Costa diz que proposta do PS sobre Conselho Superior do MP é a mais equilibrada

António Costa diz que a proposta que o PS apresentou sobre a composição do Conselho Superior do Ministério Público é a mais equilibrada e espera que seja aprovada. Sobre as declarações de Lucília Gago que ameaça abandonar o cargo caso haja alterações, o primeiro-ministro prefere não comentar.