Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Estado falha apoio a vítima do fogo: Perdeu tudo na tragédia de outubro de 2017"

- "Acidente de helicóptero -- Dor no funeral de enfermeira: Relatório revela erros no socorro"

- "Benfica sonha com regresso de Mourinho"

- "Educação chumba propostas sindicais"

- "Negociações com enfermeiros: Garantia do Governo cancela greve"

- "FC Porto-Moreirense (4-3): Marega aguenta dragão"

- "Sporting: Jovane Cabral avança para lugar de Nani"

- "Braga segura Taça em Setúbal"

- "Filho espanca mãe idosa até à morte"

- "Salários sobem mas rendimento não mexe"

- "Famílias de detidos apelam à justiça"

Público:

- "Banco de Portugal vai buscar 100 milhões às caixas agrícolas"

- "Queda do helicóptero do INEM: 112 falhou em toda a linha"

- "Feto morreu por falta de cuidados de enfermeira e médicos"

- "Maria de Belém critica ministra e nova lei de bases da Saúde"

- "Adolescentes: Exaustos e medicados"

- "João Ferreira diz que saída do euro só com referendo"

- "Portugal vai sofrer com abrandamento da economia"

- "Como Mourinho deixou de estar confortável no teatro dos sonhos"

Jornal de Notícias:

- "Greves da Função Pública duplicaram no Governo de Costa"

- "F.C. Porto 4 -- Moreirense 3: Marega enche a taça"

- "Matosinhos: Leixões afasta Tondela nos penáltis"

- "Setúbal: Braga ameaça com golo no prolongamento"

- "Despedido: José Mourinho já faturou 55 milhões de euros em indemnizações"

- "Proteção Civil acusa forças de segurança e NAV por falhas no socorro a 'héli'"

- "Inglaterra: Neonazi portuguesa condenada"

- "Preços: Rendas, transportes e bebidas sobem em janeiro"

- "Minho: Quatro residências novas para universitários"

- "Tancos: Assalto demorou três meses a ser preparado"



Jornal i:

- "INEM: Autoridades desvalorizaram e não seguiram protocolos"

- "Clima de trégua entre enfermeiros e Governo alivia hospitais no Natal"

- "'Coletes amarelos': Centrais sindicais demarcam-se de protesto"

- "O 'special one' em dez cromos"

- "Voyager 2 no espaço interstelar: 'O espaço é enorme, superfrio e supervazio', diz ao i chefe da missão da NASA"

- "Santa Casa quer saber quem são os idosos de Lisboa"

- "Frederico Morais diz adeus à elite mundial do surf"

Negócios:

- "PS e PSD reclamam louros no pacote fiscal das rendas"

- "Autoeuropa falha meta de 240 mil carros em 2018"

- "Correios foram além do plano com cortes de pessoal"

- "Turistas já ocupam 17% das casas no centro do Porto"

- "Portugal vai ter menos pessoas, mas mais gente a trabalhar"

- "Intermoney fecha sucursal em Lisboa até ao fim do ano"

- "Banca: BPI será todo do CaixaBank a partir de 27 de dezembro"

- "Rendas da Energia: Manso Neto diz que interação legislativa com o Governo é natural"

- "Brexit: Reino Unido avança com plano para saída da UE sem acordo"

A Bola:

- "FC Porto: Moreirense(4-3): Ao colo de Brahimi: Argelino saltou do banco e resolveu (com duas assistências) jogo muito complicado"

- "Águias tentam desviar Caio Lucas"

- "Sporting: Luiz Phellype é o primeiro reforço de Varandas"

- "Espanha: 'Nunca imaginei ter tanto sucesso', Messi recebeu ontem a quinta Bota de Ouro"

- "Inglaterra: Fim da linha para Mourinho no Manchester"

Record:

- "Benfica: Salvio renova: Acordo até 2022 e o argentino é aumentado"

- "Montalegre-Benfica: Rui Vitória: 'Gostamos da festa mas vamos ganhar'"

- "FC Porto-Moreirense (4-3): Mais uma reviravolta"

- "V. Setúbal-SP Braga (0-1): Guerreiros imparáveis"

- "Sporting-Rio Ave:'Jogadores querem muito treinar e jogar futebol', Keizer"

- "Real Madrid pode ser o futuro: Mou despedido com special cheque de 21 MEuro"

O Jogo:

- "Entre o show e o aperto: Brahimi saltou do banco para dar corda a Marega num jogo bem complicado"

- "Inglaterra: Mourinho no mercado"-

"Setúbal-Braga (0-1): Expulsão que valeu ouro"

- "Montalegre-Benfica: Último fôlego para Ferreyra"

- "Sporting: Luiz Phellype quer ser leão"

- "Sporting-Rio Ave: Raphinha convocado"

Com LUSA.