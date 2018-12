Ministra do Mar fala em máximo histórico para a pesca em Portugal



Portugal conseguiu um aumento na possibilidade de pesca para 131 mil toneladas. A ministra do Mar diz que se atingiu um máximo histórico. Os armadores estão satisfeitos com a subida das quotas, mas consideram que não vão aproveitar o recorde de subida no carapau. Quanto aos ambientalistas, dizem que o acordo põe em causa a sustentabilidade.