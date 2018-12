Marcelo Rebelo de Sousa disse esta quarta-feira que concordava com o pedido do primeiro-ministro ao Conselho Superior de Magistratura, para designar um magistrado judicial para a elaboração de um inquérito sobre o helicóptero do INEM que se despenhou, no sábado.

O Presidente da República defendeu ainda que o relatório vai ser importante para um apuramento definitivo das responsabilidades.