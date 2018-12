O funeral do copiloto do helicóptero do INEM realizou-se esta quarta-feira à tarde, em Palmela. Na despedida fez-se silêncio para homenagear Luís Rosinho.

O copiloto de 31 anos era filho único, partilhava a paixão do voo com o ciclismo e fez parte da equipa de BTT num clube da terra.

Luís Rosinho alistou-se na Força Aérea em 2006 e desde então que se dedicava à aviação.

No funeral, familiares e colegas fizeram uma última homenagem.