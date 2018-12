As prendas de Natal dos professores para o Governo

Os professores entregaram esta quinta-feira, no Conselho de Ministros, várias prendas de Natal vazias, como dizem, ser as promessas do Governo. No caderno de reivindicações, está a exigência dos mais de nove anos de tempo de serviço e, apesar da aprovação do decreto-lei que contabiliza menos de três anos, os professores garantem que vão manter a luta.