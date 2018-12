Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Bónus de Pinho deu 852 milhões à EDP: Revela perícia da assessoria técnica da PGR"

- "Sporting-Rio Ave (5-2): Leão de Keizer enche a Taça"

- "Montalegre-Benfica (0-1): Serviços mínimos no Barroso"

- "PSP poupa salário e vende armas ao crime"

- "Vítimas dos fogos: Marcelo atento aos atrasos"

- "Carreiras longas premiadas na reforma"

- "Dor nos funerais: Sem hipóteses de sobrevivência"

. "Europa acaba com palhinhas de plástico"

- "Facebook: Homem leva menor para a prostituição"

- "Portagens descem para SUV em 2019"

Público:

- "Greve: Enfermeiros pagam 33 mil euros a plataforma de angariação"

- "'Brexit': UE anuncia medidas para atenuar danos de saída abrupta do Reino Unido"

- "Cresap acusa Governo de pôr em causa a sua independência"

- "Marcelo tentou travar os protestos dos camionistas"

- "Hoje é o Dia D para o Benfica e três acusados do e-Toupeira"

- "Natal: Os pais não devem ceder à primeira birra"

- "Clássicos da televisão: Quantas vezes já vimos Música no Coração e o Sozinho em Casa?

- "Entrevista: D. Manuel Linda, bispo do Porto: 'Há formas de greve que vão longe de mais"

Jornal de Notícias:

- "Segurança Social ameaça empresas para pagarem dívidas mais cedo"

- "Caixotes do lixo em berços na pediatria do S. João"

- "Benfica: Vitória fria nas terras do Barroso"

- "Sporting: Nova goleada no sapatinho de Keizer"

- "F.C. Porto: Otávio para um mês devido a rotura"

- "Armas furtadas em Tancos negociadas com terroristas"

- "Helicóptero do INEM: Queda não deu hipótese de sobrevivência"

- "Doentes enviados para cirurgias nos privados"

- "Protesto: PSP infiltrou agentes no movimento dos 'coletes amarelos'"

- "Incêndios: Marcelo pede documentação sobre reconstrução de casa"

- "Natal: Portugueses gastam menos mas dão prendas melhores"

Jornal i:

- "INEM: Acidente aconteceu cinco minutos depois de helicóptero levantar voo"

- "Presenças no parlamento: Registo biométrico afastado em reunião da mesa da AR"

- "Ex-chefe de gabinete de Costa vai liderar a FLAD [Notes:Fundação Luso-Americana] "

- "Entrevista a Manuel S. Fonseca [Notes:editor de livros na Guerra &Paz] : 'Os testes provam que há um elemento terapêutico no uso do palavrão'"

- "As ligações do furto das Glock ao caso de Tancos"

- "Na dúvida, Calos César segura deputado do PS"

- "Bombeiros sapadores e municipais em greve com serviços mínimos"

- "Eça de Queiroz: Sete farpas bem assestadas"

- "Juiz brasileiro manda libertar Lula da Silva"

Negócios:

- "Descida para classe 1 exige validação pela Via Verde"

- "Recheio já exporta para 30 países e quer voltar ao Brasil"

- "Idosos na mesma casa há 20 anos a salvo de despejo"

- "Dívidas que o Fisco não consegue cobrar aumentam 30%

- "Bancos ainda à espera de saber se vão pagar mais pelo Banif"

- "Reserva federal contraria Trump e sobe juros"

- "Exclusivo opinião - Augusto Santos Silva: "Só por má-fé se pode descrever a cooperação Portugal/China como de submissão"

- "Sondagem: Guerra entre professores e Governo divide portugueses"

- "Lex - Nuno da Cunha Barnabé, sócio da PLMJ: 'Quase 2% do PIB está parado nos tribunais tributários'"

Sábado:

- "Do Alentejo ao Douro, do Gerês ao Algarve: 12 passeios para os feriados"

- "Armas roubadas de Tancos terão sido encomendadas pela ETA"

- "A Sábado infiltrou-se no movimento dos coletes amarelos"

Visão:

- "Especial: Balanço de 2018 para guardar"- "2018: O ano do não, não e não!"

- "Vidas para recordar: Anthony Bourdain, Stephen Hawking, Júlio Pomar, António Arnaut, Aretha Franklin, George H.W. Bush, João Semedo, Charles Aznavour, Helena Almeida, Kofi Annan, Philip Roth, Bernardo Bertolucci, Stan Lee e Pedro Queiroz Pereira"

Record:

- "Sporting-Rio Ave (5-2): Chapa 30: Leão atinge número redondo com nova goleada e está nos 'quartos' da Taça"

- "Montalegre-Benfica (0-1): Também Conti"

- "E-Toupeira: Águias sabem hoje se vão a julgamento"

- "FC Porto: Otávio falha Alvalade"

- "Taça de Portugal. Boavista-Guimarães (0-1): Triunfo épico só com dez"

- "Belenenses: Azuis podem jogar sem emblema"

A Bola:

- "Atração pelo golo: Leão não se cansa de marcar e segue para os quartos"

- "Voo triste em Montalegre: Conti salvou águia em (mais uma...) noite desinspirada"

- "FC Porto: SAD segura Militão"- "FC Porto: Otávio pára um mês"

- "Taça de Portugal: Vimaranenses festejam com dez"

O Jogo:

- "Insaciáveis: Keizer não fez poupanças e os leões voltaram a aplicar a chapa cinco"

- "Keizer: 'Jogar simples é uma das coisas mais difíceis do futebol'"

- "Águia insiste na dieta"- "FC Porto: Otávio para um mês"

- "Boavista-Guimarães (0-1): Dez chegam para passar"

Com LUSA.