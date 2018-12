Juiz conselheiro jubilado preside ao inquérito sobre socorro ao helicóptero do INEM

O primeiro-ministro assinou hoje o despacho que designa o juiz conselheiro jubilado Paulo Armínio de Oliveira e Sá como instrutor do inquérito sobre as operações de socorro ao helicóptero do INEM que se despenhou no sábado em Valongo.

Esta designação por parte de António Costa do juiz conselheiro jubilado surge na sequência de uma indicação pelo Conselho Superior da Magistratura.