O que precisa saber sobre o protesto dos coletes amarelos que ameaça "parar Portugal"

Os protestos em França serviram de inspiração aos movimentos que surgiram em Portugal. Um dos grupos criados no Facebook, com mais de 45 mil pessoas e 14 mil confirmações de presença, foi apagado, alegadamente a pedido das autoridades. Agora existem várias páginas e a informação está dispersa. Mas o objetivo é o mesmo: parar Portugal esta sexta-feira, dia 21 de dezembro a partir das 7h00. 20 mil agentes da PSP foram mobilizadas e suspensas as folgas como medida de prevenção. O que pretendem e onde vão decorrer os protestos dos coletes amarelos em Portugal.