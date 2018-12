Presença do homem pré-histórico em Ílhavo poderá remontar ao Paleolítico

A terceira fase das prospeções arqueológicas realizadas no município de Ílhavo permitiu encontrar utensílios líticos, que demonstram a presença do homem pré-histórico no concelho, divulgou hoje a Câmara de Ílhavo.

As escavações, realizadas por uma equipa de arqueólogos da ERA-Arqueologia com auxílio de voluntários, "permitiram verificar a presença de vestígios pré-históricos, designadamente indústrias líticas (sobretudo em quartzo e quartzito) associadas, do ponto de vista geomorfológico, a depósitos de praias antigas e terraços fluviais plio-plistocénicos".

De acordo com a informação municipal, os vestígios foram localizados em Vale de Ílhavo, Ribas, Barquinha, Quinta da Valenta, entre outros locais.

"A existência de utensílios líticos demonstra, nos terraços mais antigos, que a passagem ou presença do homem pré-histórico poderá efetivamente remontar ao Paleolítico, sendo, no entanto, necessária uma análise geoarqueológica mais aprofundada para corroborar esta hipótese", sustenta a equipa de arqueologia.

No que se refere à pré-história recente (Neocalcolítico), é salientada a identificação do sítio da Medela e a sua importância, tanto mais que é próximo do sítio arqueológico do Crasto, em Aveiro.

"Além da sua extraordinária implantação topográfica (pequeno esporão sobranceiro a um antigo braço da Ria), bem como a sua localização (a pouca distância do sítio de Agra do Crasto, sitio pré-histórico localizado já no concelho de Aveiro), foram finalmente detetados nos trabalhos de prospeção instrumentos líticos, que demonstram que a sua ocupação, no decurso da Pré-História recente, foi efetivamente uma realidade", refere o texto.

A Câmara Municipal de Ílhavo promoveu a realização de prospeções arqueológicas no âmbito do projeto "Ílhavo, Terra Milenar", iniciado em 2014.



Lusa