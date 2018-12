Uma das duas vítimas mortais do acidente é o presidente da União de Freguesias Remondes e Soutelo, Daniel Ribeiro.

Segundo o autarca de Mogadouro, Francisco Guimarães, que tem a seu cargo a Proteção Civil, a mulher de Daniel Ribeiro é a segunda vítima mortal, sendo que as duas filhas do casal ficaram feridas com gravidade.

O presidente da Câmara de Mogadouro, anunciou "luto municipal" de três dias.