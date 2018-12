Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Mãe vende 4 bebés por 100 milEuro: Emigrantes compram crianças antes de nascerem no Porto"

- "Governo só devolve 2 anos e 9 meses aos professores"

- "Dragão solidário com Joãozinho"

- "Polícia na máxima força preparada para travar revolta"

- "Crédito dispara 6 milhões por dia"- "Ligações ao BES: Pinho tenta envolver Costa"

- "Benfica: Juiz decide hoje E-Toupeira"

- "Sporting segura Luiz Phellype"

- "Pistolas roubadas: Agente usava códigos no negócio das armas"

- "Bloqueio em Londres: Drones estragam Natal a portugueses"

Jornal de Notícias:

- "Emigrantes compravam bebés às prestações em Portugal"

- "Campeões da vida"- "15 segundos para abrir a porta de paióis de Tancos"

- "Gaia: Rodrigo operado após sete meses de sofrimento"

- "Porto: Quem não separar o lixo vai ser multado"

- "INEM: Héli sem o GPS que contrato impunha"

- "Belas Artes: Uma mulher ao leme pela primeira vez"

- "Golos: Fome do Benfica, fartura no Sporting"

Público:

- "Universidades podem construir residências sem concurso público"

- "Aumentos na função pública comprometem progressões"

- "Mãe vendeu filhos recém-nascidos por 80 mil euros"

- "EUA saem da Síria e deixam papel de 'polícia do Médio Oriente'"

- "Os melhores e os que mais nos intrigaram no ano que acaba"

- "Entrevista, Poiares Maduro: 'Só podemos ter uma democracia que funciona se for assente na verdade'"

Jornal i:

- "Entrevista surpreendente a Bagão Félix: 'Todos os dias acordo a pensar na finitude da vida'"

- "A febre das caminhadas"

- "'Coletes amarelos': Lojas da Av. da Liberdade preparadas para manifestantes"

- "Está confirmado: Professores da Madeira vão recuperar todo o tempo de serviço"

- "Governo anuncia 12 mil camas para estudantes em 2019"

- "Design: Peça icónica da Antarte faz 15 anos e a empresa convidou 15 artistas plásticos para a festa"

Negócios:

- "Greves atípicas ganham força"

- "Bancos pedem ao Estado 632 milhões em créditos fiscais"

- "Entrevista, Luís Castro Henriques [Notes:líder da AICEP] : 'Captar investimento é como a pesca de arpão'"

- "2018: 'F for fake'"- "Rendas: Guia prático para saber o que vai mudar com a nova lei"

- "Impostos: IMI vai subir para os prédios que sejam reavaliados"

- "Ações: Gestores jogam à defesa na bolsa nacional em 2019"

- "Energia: Manuel Pinho nega intervenção na extensão de barragens à EDP"

- "Imobiliário: Aga Khan compra terreno em Oeiras por quatro milhões"

Jornal Económico:

- "'Coletes amarelos' ameaçam bloquear autoestradas, pontes e fronteiras"

- "Concurso para novos comboios da CP já leva quatro meses de atraso"

- "Investimento público vai prosseguir em rota inconstante até 2021"

- "Estado e BCP colocam Herdade do Rio Frio à venda"

- "Investigação JE: FCC processa Resíduos do Nordeste e MP investiga suspeitas de corrupção"

- "Entrevista: Toys 'R' Us Ibéria quer abrir 25 lojas nos próximos cinco anos"

- "Sonae vai investir 50 milhões na expansão da retalhista espanhola Arrenal"

- "Mercados: 'Nos últimos dez anos estivemos a pagar os pecados da década anterior"

- "Mediação: Dray apoiou Governo nas negociações com estivadores sem ter contrato assinado"

- "Especial Vinhos 2018: Conheça os melhores vinhos portugueses deste ano"

A Bola:

- "Ao ataque: Não é só no relvado que Sporting dá sinais de vitalidade. Mercado vai mexer em força"

- "Keizer persegue recorde com 59 anos"

- "Benfica: Salvio seguro até 2022"

- "Caio Lucas já recebeu proposta"

- "FC Porto: 'Estamos a tentar renovar com Militão', Pinto da Costa"

- "'Gostava de voltar a trabalhar com Abel', André Horta"

O Jogo:

- "'Estamos a tentar renovar com Militão', Pinto da Costa revela negociações para amarrar o central"

- "Lesão de Otávio chama Maxi à equipa"

- "Sporting: Luiz Phellype é reforço de janeiro"

- "Benfica: Luz pode ser interditada por 3 jogos"

- "Braga: Abel ganha dois reforços para a Luz"

- "Rio Ave: José Gomes deixa um milhão"

Record:

- "Devoradores: Luiz Phellype assina por 3,5 épocas e mais uma de opção"

- "FC Porto: 'Militão para renovar e aumentar em janeiro', Pinto da Costa"

- "Liga tem 6 dias para atuar: Possível interdição da Luz em risco de prescrever"

- "Caso dos emails: Soares de Oliveira vetou adiantamento a funcionário"

- "Rio Ave: José Gomes a caminho do Reading"

