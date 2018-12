Um incêndio num prédio em São Domingos de Rana, freguesia do concelho de Cascais, fez esta quinta-feira 13 feridos.

Nove dos feridos foram transportados para o hospital, por precaução. Entre eles, um agente da PSP. Outras quatro pessoas foram assistidas no local.

O fogo, que já foi dominado, teve origem no rés-do-chão de um prédio com quatro pisos. No local estiveram 18 operacionais, apoiados por sete viaturas.