Marcelo desafia partidos a “consensos básicos” na Justiça e na Saúde

O Presidente da República deixou esta sexta-feira um desafio aos partidos para entendimentos políticos, considerando que não se pode andar sempre a mexer na Justiça e na Saúde. Num longo discurso, no encerramento do encontro anual do conselho da diáspora, Marcelo deixou uma série de recados e uma referência indireta aos protestos dos coletes amarelos. Para o Presidente, o Estado não pode ceder, sob pena de ficar enfraquecido.