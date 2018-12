Nevoeiro causa atrasos e cancelamento de um voo no aeroporto de Lisboa

O nevoeiro já causou, pelo menos, o cancelamento de um voo e "vários atrasos" na operação do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, segundo fonte da ANA-Aeroportos de Portugal, que referiu que o "impacto não está a ser muito grande".

"Esta manhã está a operar-se com baixa visibilidade, mas o impacto não é muito grande. Foram registados vários atrasos e um cancelamento confirmado" devido ao nevoeiro, disse a mesma fonte à agência Lusa.

A mesma fonte indicou que as previsões são de melhoria da visibilidade entre as 10:00 e as 12:00, pelo que a operação não deverá sofrer impactos de maior.

LUSA