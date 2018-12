Protesto dos coletes amarelos em Braga começou às 6h00 e está a bloquear várias estradas

Os coletes amarelos portugueses saem hoje à rua. Os protestos em várias cidades do país contra as condições de vida precárias começaram às 7h00, na maioria dos casos com pouca expressão. Braga é a cidade que regista maior participação, há estradas bloqueadas e o protesto começou até mais cedo que o previsto, como explica o repórter da SIC no local, Miguel Mota.