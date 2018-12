Quase 300 detidos na operação "Festas Seguras" 

A operação "Polícia Sempre Presente: Festas Seguras 2018-2019", iniciada em 14 de dezembro, resultou em 294 detenções, das quais 104 por excesso de álcool, segundo um balanço provisório da PSP hoje divulgado.

De acordo com os dados dos últimos seis dias, a PSP registou dois mortos nas estradas, menos um do que no ano passado, 15 feridos graves (menos quatro) e 360 ligeiros (menos 41).

Do total de detidos pela PSP, 34 não tinham habilitação legal para conduzir.Naquele período, a PSP apreendeu 446 mil doses de droga, 16 armas de fogo, nove armas brancas e 12 outras armas.

Ao todo, foram fiscalizadas 18 mil viaturas, numa operação que mobilizou cerca de quatro mil agentes e mil meios motorizados.

As ações de fiscalização serão reforçadas entre hoje e 26 de dezembro e, depois, entre 28 de dezembro e 01 de janeiro, dia em que termina esta operação da PSP.

