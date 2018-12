Colisão automóvel faz um morto na Trofa

Uma colisão entre dois automóveis ligeiros provocou na madrugada deste domingo uma vítima mortal em São Mamede do Coronado, na Trofa, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

Segundo a fonte, o alerta foi dado pelas 01:20, tratando-se de um choque entre dois veículos na Estrada Nacional 318. A vítima mortal será um homem de 65 anos e o condutor da outra viatura ter-se-á colocado em fuga após o acidente.

A vítima foi encontrada pelos meios de socorro em paragem cardiorrespiratória e, apesar das manobras de reanimação efetuadas, o óbito foi declarado no local.



Lusa