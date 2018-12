Marcelo insiste na criação do Estatuto do Cuidador

O Presidente da República insiste que é preciso criar o Estatuto do Cuidador. Depois de receber em Belém a vela da paz, numa iniciativa da Cáritas e do Corpo Nacional de Escutas, Marcelo Rebelo de Sousa elencou um conjunto de medidas que é preciso tomar, no sentido de tratar com dignidade os milhões de portugueses que vivem com dificuldades.