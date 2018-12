Sinalizadas 26 vítimas de tráfico de seres humanos na zona de Beja

O Serviço de Estrangeiros e Fronteira sinalizou 26 vítimas de tráfico de seres humanos na zona de Beja. De acordo com o SEF, tratou-se da maior operação de combate ao tráfico de seres humanos.

No total, foram identificados 255 cidadãos estrangeiros em situação de exploração laboral.

Seis pessoas, todas de nacionalidade romena e com idades entre os 22 e 47 anos, foram detidas em várias localidades do Baixo Alentejo. Estão indiciadas pela prática dos crimes de tráfico de pessoas e auxílio à imigração ilegal. As vítimas sinalizadas já foram instaladas em centros de acolhimento.