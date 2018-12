Não vai haver barcos a fazer a travessia do Tejo a partir do final da tarde de hoje

A ligação de barco entre o Barreiro e Lisboa vai estar hoje, dia de Natal, condicionada, por causa da greve dos trabalhadores da Soflusa.

O serviço de transporte será realizado, de acordo com o horário em vigor para os dias feriado, entre as 08:25 e as 17:25, no sentido Barreiro-Terreiro do Paço, e, entre as 08:55 e as 17:55, no sentido Terreiro do Paço-Barreiro,

Mas a partir do final da tarde os barcos da travessia do Tejo vão ser suprimidos.

De acordo com a Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações, a greve deve-se à falta de organização do trabalho e à falta valorização das carreiras dos trabalhadores comerciais.