O Papa no Tempo

No Natal revivem-se essências e afetos, mas também memórias em jeito de balanço.São dias que remetem para a linguagem da fé e do pensamento religioso, que dão voz às lideranças cristãs em festa.

A SIC Notícias propõe revisitar uma figura incontornável para entendermos o nosso tempo: Francisco, Papa.

Como pano de fundo está ainda a crise do abuso de menores na Igreja, as oposições internas, as reformas feitas ou por fazer, mas também os caminhos de diálogo, o papel político do Papa e a mensagem deste para o Dia Mundial da Paz, na qual denuncia os "12 vícios" do exercício político - da corrupção ao desprezo pelos refugiados -, que são "uma vergonha da vida pública e colocam em perigo a paz social".

São convidados para esta conversa: Eugénia Magalhães, teóloga e presidente do IEAC-GO (Instituto de Estudos Avançados em Catolicismo e Globalização); Frei Fernando Ventura, padre franciscano capuchinho e biblista; José Brissos-Lino, pastor protestante, diretor do mestrado em Ciência das Religiões da Universidade Lusófona e coordenador do ICC (Instituto de Cristianismo Contemporâneo); António Marujo, jornalista, diretor do Sete Margens (projeto editorial dedicado ao fenómeno religioso, a lançar em janeiro).

A moderação é do jornalista Joaquim Franco, especialista da SIC em assuntos religiosos.