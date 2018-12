Deportação de senegalês causa polémica

Um vídeo de um cidadão senegalês a ser retirado de um avião no Aeroporto de Lisboa por uma escolta policial na semana passada está a causar polémica.

Os passageiros do voo que filmaram e partilharam o momento acusam as autoridades portuguesas de deportação selvagem.

Contactado pelo Jornal de Notícias, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) garante que não houve qualquer violência ou contacto físico.

O SEF explica que o homem estava interdito de entrar no Espaço Schengen por prática de crimes. As autoridades portuguesas recusaram-lhe o visto e na altura de ser deportado o homem causou os distúrbios agora partilhados na internet. Acabou por ser retirado do avião e voltou para o país de origem no dia seguinte.