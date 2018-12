Fotógrafo português tem 10 das 100 melhores imagens do espaço

O português Miguel Claro tem 10 fotografias nas 100 melhores imagens do espaço tiradas em 2018 e selecionadas por um site norte-americano.

O space.com, um site de notícias ligadas à astronomia, refere que as 100 fotografias publicadas resumem um conjunto de "visões surpreendentes da Terra, dos planetas e do cosmos".

Das 10 imagens do fotógrafo português, oito foram tiradas no chamado Dark Sky Alqueva, junto à albufeira do Alqueva e classificado pela UNESCO como um destino privilegiado para se apreciar a luz das estrelas.