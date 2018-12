PSP destruiu mais de 37 mil armas de fogo e brancas este ano

A PSP destruiu este ano mais de 37 mil armas de fogo e armas brancas, tendo eliminado 1.768 armas na 12.ª ação de destruição, ocorrida na quinta-feira passada, no Seixal, foi anunciado esta quarta-feira.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública adianta que as armas destruídas foram declaradas como perdidas a favor do Estado no âmbito de processos-crime, contraordenação ou administrativos, depois de terem sido apreendidas ou foram entregues voluntariamente pelos seus detentores ou achadores.

PSP

Devido ao estado de degradação em que se encontram, as pistolas, revólveres, espingardas, punhais, navalhas e espadas foram mandadas destruir. No total, em 2018 a PSP destruiu 37.351 armas, mais 10.878 do que no ano anterior.

Lusa