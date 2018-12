Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio do Manhã:

- "Marcelo força Costa a negociar com professores"

- "Justiça trava acesso de Salgado às escutas"

- "Pagos 700 milhões a mais em subsídios [Notes:na Segurança Social] "

- "Descobertos 28 corpos em obras de restaurante"

- "Leão solidário"- "PSP vigia nova vaga de 'coletes amarelos'"

- "Quadra dá 12 dias de férias a deputados"- "Aumentam reações adversas a remédios"



Público:

- "Sport TV arrisca pagar milhões por ter abusado de monopólio"

- "Tempo de serviço: Terceiro veto de Marcelo ao Governo deixa professores a cantar vitória"

- "Governo invoca interesse público e mantém zona franca em sigilo"

- "Direita junta-se na Andaluzia para tirar PSOE do poder"

- "Alzheimer: e se matar neurónios não for assim tão mau?

- "Arménio Carlos [secretário-geral da CGTP] : Costa 'deu prenda de 371 milhões a patrões'"

- "Biodiversidade: Japão retomada caça à baleia debaixo de protestos da comunidade internacional"

- "Automóveis: 'Se gosta deste carro, não compre, subscreva' -- a nova abordagem da indústria"



Jornal de Notícias:

- "Marcelo obriga Costa a negociar com professores"

- "Família recebe 887 euros por mês após falha no teste do pezinho"

- "F.C. Porto fecha 2018 como melhor equipa da Europa"

- "Golo de CR7 evita primeira derrota da Juventus"

- "Sporting: Milhares de adeptos e brinquedos no treino solidário dos leões"

- "Recolha seletiva de lixo já chega a 150 mil habitantes do Grande Porto"

- "Porto: Detido por abusar de irmã com 13 anos"

- "Coimbra: Despejos são ameaça para repúblicas de estudantes"

- "Diabetes: Pais deixam trabalho por falta de apoio na escola"

- "Ambiente: Japão volta à pesca comercial de baleias"



Jornal i:

- "Marcelo obriga Governo a voltar a negociar com professores"

- "A vida dos sem-abrigo: Grande entrevista a António Bento, psiquiatra e pioneiro na criação de uma equipa de rua para acompanhar sem-abrigo: 'Nunca vi pobres [Notes:a viver] na rua, é muito difícil ver isso'"

- "Reportagem entre o luxo da Avenida da Liberdade, onde há pessoas a dormir ao relento, e a Avenida Almirante Reis"

- "O que disse António Costa nas outras mensagens de Natal"

- "Grupos privados do PSD no WhatsApp criam mal estar no partido"

- "'Reveillon': Planos para o fim de ano para todas as carteiras"

- "Alice no País das Maravilhas chega hoje ao Teatro Nacional D.Maria II"



Negócios:

- "Há menos pessoas no quadro do que antes da troika"

- "Marinha Grande: A terra dos quatro elementos"

- "BCP aumenta capital do ActivoBank em 47 milhões"

- "Moedas digitais: Queda da 'bitcoin' faz razia nos milionários"

- "Media: Publicidade vai crescer 6% em 2019 à boleia do digital"

- "Correios: CTT investem 14 milhões em novas máquinas"

- "Reportagem: Quando uma carrinha se transforma num banco"



Visão:

- "2019: Guia para um ano decisivo"

- "Os 65 melhores vinhos portugueses"



Sábado:

- "Como ganhar dinheiro em 2019"

- "Por dentro do programa de TV mais visto em Portugal: Conheça todos os segredos de 'Casados à primeira vista'"

- "Consumo: As histórias de quem insistiu e ganhou: As melhores dicas para reclamar das prendas de Natal com defeito"



Record

- "Operação Adrien"; "Leões em jogo de paciência para recuperar o internacional português"

- "Lema não quer jogar mais no Benfica"

- "Fernando Andrade garantido"; "avançado chega do Santa Clara"

- "Golo de Ronaldo salva Juve"

- "Treino solidário levou 3 mil a Alvalade"



O Jogo

- "Fernando próximo do FC Porto"

- "Atacante de 25 anos do Santa Claro encaminhado"

- "Montero volta à porta de saída"

- "Taça da Liga dá baliza a Vaná"

- "'Quatro pontos não são grande distância' [Notes:Jardel] "



A Bola

- "Leão mostra prendas"; "Cerca de 3500 adeptos viram o primeiro treino de Luis Phellype e Francisco Geraldes"

- "Porta de saída aberta para Castillo"

- " [Notes:FC Porto] avançado e extremo são prioridades"

- "Ricardo Pereira 'trama' Guardiola"

- "Ronaldo sai do banco e salva Juve"

Com LUSA.