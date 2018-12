Portugal tem de utilizar menos 58 barris de petróleo por ano até 2050

Portugal tem de reduzir drasticamente o número de barris de petróleo utilizados por ano. Em entrevista à SIC Notícias, o ministro do Ambiente e Transição Energética, João Matos Fernandes, explica que conseguir a mobilidade elétrica é um dos fatores chave para alcançar este objetivo. As metas são para cumprir até 2050 e fazem parte do roteiro para a neutralidade carbónica do Governo.