Os professores dos Açores vão recuperar na íntegra o tempo de serviço, mas a lei só deverá entrar em vigor em setembro.

A recuperação do tempo de serviço, que esteve congelado, terá lugar de forma faseada, ao longo de seis anos.

Contudo, para os professores açorianos o que esteve em discussão não foram os 9 anos, 4 meses e 3 dias, uma vez que em 2008 estes docentes já tinham progredido o correspondente a 2 anos, dois meses e 2 dias.

Apesar do Governo Regional ter chegado a acordo com os sindicatos, no início do mês, ao contrário do que acontece na Madeira, o decreto-lei não foi ainda aprovado.

O Governo socialista de Vasco Cordeiro prevê que entre em vigor em setembro do próximo ano.