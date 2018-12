12 desalojados e um ferido grave em explosão no centro de Albufeira

Uma explosão seguida de um incêndio, num prédio no centro histórico de Albufeira, no Algarve, provocou um ferido grave, um homem com cerca de 30 anos.

Dois apartamentos foram afetados pela explosão e um terceiro pelo incêndio. Há pelo menos 12 pessoas desalojadas.

Os edifícios envolventes também sofreram vários estragos.

O incidente aconteceu minutos depois das 7:00. As causas estão por apurar.

Segundo a fonte do CDOS de Faro, no local estiveram 14 veículos e 35 operacionais de corporações de bombeiros, GNR, INEM e Serviço Nacional de Proteção Civil.