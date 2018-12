Ano novo com temperaturas acima da média

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê temperaturas acima da média durante a época festiva do ano novo. Os termómetros vão variar entre os 14 e os 17 graus de norte a sul do país.

Em comunicado, o IPMA diz que até ao fim do ano o estado do tempo vai ser influenciado por um anticiclone localizado a noroeste da Península Ibérica. Os efeitos vão sentir-se sobretudo no Algarve. Prevê-se céu limpo e vento fraco.

Na noite da passagem de ano prevê-se, ainda que com probabilidade reduzida, precipitação fraca no sul do país.