Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Professores forçam Governo com greves"

- "Sindicatos querem negociação terminada em janeiro"

- "FENPROF aceita solução idêntica à aplicada na Madeira"

- "Docentes da região autónoma recuperam todo o tempo até 2025"

- "Nova lei: 45 anos de descontos dão reforma sem cortes aos 65"

- "Anestesistas custam 555 euros por dia a maternidade"

- "Fatura da água passa a revelar litros gastos"

- "Telemóveis aumentam acidentes nas estradas"

- "Isaltino gasta 195 mil euros no Natal"

- "Atira sobre empregada que recusa sexo"

- "Benfica solidário com adepto ataca terrorismo"

- "SP.Braga exige 15 milhões - Preço afasta Dyego Sousa do Sporting"



Público:

- "Inquérito a Borba conclui que câmara sabia desde 2014 e não tomou medidas"

- "Um ano de crise nos três grandes da Europa"

- "'Passamos o ano a pedir dinheiro para cumprir as obrigações': Fontainhas Fernandes, presidente do Conselho de Reitores, fala da instabilidade vivida no superior"

- "Ranking dos nomes: Maria e João em 1.º, Alice no 'top 10', Catarina fora de moda e só nasceu uma Vanda"

- "Governo fixa na lei duas vias de acesso à reforma antecipada"

- "Matteo Garrone: 'Nos filmes conto a degradação de que faço parte. Vivo em Itália"



Jornal de Notícias:

- "Estado substitui pais e paga mais de 20 mil pensões de alimentos"

- "Segurança reforçada na passagem de ano"

- "Pinto da Costa é recordista de vitórias na Europa"

- "Boavista: 'Panteras negras' julgadas por espancamento"

- "Fatura da luz vai baixar para toda a gente em janeiro"

- "Borba: Governo avança indemnizações mas não assume culpa"

- "Professores: PSD quer ser o primeiro a apresentar solução"

- "Lisboa: Maternidade garante anestesistas para o final do ano"



Jornal i:

- "Professores que regressam à Madeira recuperam tempo de serviço"

- "Entrevista ao padre e médico José Manuel Pereira de Almeida: 'Durante um tempo a culpa foi resolvida entre o confessionário e o divã da psicanálise'"

- "Quem são os povos mais felizes e os mais infelizes da Terra"

- "Justiça: Duarte Lima perde o último recurso e fica à beira da prisão"

- "Saúde: Ordem dos Médicos e ministra não se entendem nos 500 euros à hora"

- "Balanço #2018: O ano em revista através do Facebook. A grande surpresa Rita Melo"

- "Estados Unidos: Donald Trump garante que não irá retirar soldados do Iraque"



Negócios:

- "Conversas de Marketing: As tendências segundo grandes marcas portuguesas"

- "O que muda nos preços, rendimentos e nas leis de 2019"

- "BIC leva Banco de Portugal a tribunal por causa do BES"

- "PSI-20 cai 21% em seis meses e entra em 'bear market'"

- "Eanes, o Presidente que não queria poder"

- "'Imposto Google' podia dar 60 milhões a Portugal"

- "Gigante tecnológico já pode tirar clientes à banca europeia"

- "Fiscalização: Acesso a apoios sociais vai passar por cruzamento com o fisco"

- "Investimento: As lições da BlackRock sobre 2018 e as apostas para o próximo ano"



Jornal Económico:

- "Personalidade do ano: Mário Centeno"

- "Preço da gasolina desde cinco cêntimos no arranque do novo ano"

- "Presidente do TC aplaude reforço de verbas para verificar contas dos partidos"

- "Tudo o que vai acontecer ao seu dinheiro em 2019"



Record:

- "Salvio está de volta"- "Mais de mês e meio depois do último jogo, regressa aos convocados"

- "Rui Vitória e o mercado: 'Seremos incisivos'"

- "Tiago Dantas perto do City - sairá a custo zero"

- "Sporting: Keizer quer alternativa a Jefferson"

- "FC Porto: Fernando custa 1,5 milhões"

- "At.Madrid aperta cerco a Alex Telles"

- "V.Setúbal - Sp.Braga: Abel - 'Só nós é que estamos melhor'"

- "Marítimo: Danny: 'Sinto-me triste'"

- "CR7 deu voz a onda solidária com jogador do Nápoles: Não ao racismo!"



A Bola:

- "Bruno Fernandes - Jogador do ano"

- "'Sinto-me em dívida para com o Sporting'"

- "Benfica - Aves: 'Os grandes negócios fazem-se quase no dia 31 de janeiro'"

- "Vitória confirma que haverá mexidas no plantel na reabertura do mercado"

- "Salvio está de regresso"

- "FC Porto: Nakajima volta a ser sonho"

- "Japonês está mais perto de Inglaterra, mas dragões não desistem"

- "Fernando bem encaminhado mas com Benfica à espreita"



O Jogo:

- "Aos olhos de Ricardo - Em alta na Premier League, o defesa faz o balanço à carreira, ao FC Porto e ao Vitória"

- "A descida de Corona para lateral direito"

- "As garantias de Sérgio conceição"

- "O presidente que foi à luta"

- "Benfica tenta desviar Fernando Andrade"

- "Benfica: Fábio Cardoso avança"

- "Huesca quer levar Castillo por empréstimo"

- "Aves - Benfica - 21:15 Sport Tv - Rui Vitória prevê 'chatices'"

- "Sporting: Quarto central pode ser Queirós"

- "SAD tenta baixar preço de Renan"

- "V. Setúbal-Braga - Abel: 'Só nós estamos melhor do que em 2017/18'"

- "Itália: Ronaldo entra na luta contra o racismo"

Com LUSA.