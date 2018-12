Reclusos de Bragança recusaram-se a regressar às celas por falta de tabaco

Os reclusos do Estabelecimento Prisional de Izeda, em Bragança, recusaram-se esta sexta-feira a regressar às celas após o almoço e incendiaram caixotes do lixo. Na origem do protesto, está a falta de tabaco devido à greve dos guardas prisionais. A Direção Geral dos Serviços Prisionais nega quaisquer incidentes, mas admite que um caixote do lixo foi incendiado.