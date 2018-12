Guarda-freio apontado como único responsável pelo acidente do elétrico da Carris

O inquérito da Carris concluiu que o funcionário foi o único responsável pelo acidente, ao desrespeitar a sinalização no local e as regras de travagem.

"O acidente não pode ser justificado por anomalias no veículo, tendo-se provado que os respetivos sistemas de frenagem estavam em perfeitas condições de funcionamento", referem as principais conclusões do inquérito ao acidente de 14 de dezembro divulgadas pela Carris.

A Comissão de Inquérito concluiu que "o acidente ocorreu por erro humano, não tendo o guarda-freio respeitado sinalização específica existente na Rua S. Domingos à Lapa, e não tendo posteriormente acionado de forma correta os sistemas de frenagem disponíveis no elétrico".

"O acidente é imputável ao desempenho do guarda-freio, que não atuou devidamente o travão reostático, logo após o reinício da marcha na paragem existente na parte mais inclinada da Rua de S- Domingos à Lapa. Por ter deixado o carro seguir sem atuação de qualquer freio durante algumas dezenas de metros, e, finalmente, por não ter efetuado a imobilização obrigatória, imposta pela sinalização específica", lê-se no documento.

O Relatório Final ao Acidente Grave foi elaborado pela Comissão de Inquérito a Acidentes Graves depois de uma análise pormenorizada às condições da via, da linha aérea e do veículo, e depois de recolhidos os depoimentos dos intervenientes e testemunhas.