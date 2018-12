A falta de qualidade do serviço e problemas na faturação são as principais reclamações.

As entidades MEO, CTT e Nos foram as mais visadas este ano no Portal da Queixa e também na entidade reguladora.

O Jornal de Notícias diz que na lista das empresas com mais reclamações estão também serviços do Estado.

São o caso da Segurança Social, do Sistema Nacional de Saúde, da TAP e da CP.