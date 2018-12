Heliporto do hospital Garcia de Orta à espera de licenciamento para operar à noite

Falta de iluminação no heliporto do Hospital Garcia de Orta obrigou helicóptero do INEM a aterrar no relvado do clube desportivo Cova da Piedade, em Almada, no passado sábado. Segundo INEM, o que aconteceu no fim de semana é prática habitual já que o heliporto do Garcia de Orta só tem licenciamento para operar durante o dia.