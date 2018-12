Numa nota enviada à SIC, o gabinete de Francisca Van Dunem revela que o Governo propôs a equiparação remuneratória do estatuto do corpo da guarda ao da PSP e a promoção de 103 guardas à categoria de guarda principal.

A proposta do Ministério foi feita verbalmente numa reunião com os sindicatos. Foi depois enviada por e-mail no dia 20, mas até à data não obteve resposta dos sindicatos.