Seis mortos e mais de 550 acidentes no último balanço da Operação Ano Novo

Seis pessoas morreram e dez ficaram gravemente feridas nas estradas portuguesas nos primeiros três dias da operação Ano Novo da GNR. No último balanço, há a registar 565 acidentes e ainda as mais de 260 pessoas que foram apanhadas ao volante com excesso de álcool.