Câmara do Funchal recolheu 31 toneladas de lixo da passagem do ano

As brigadas de limpeza da Câmara Municipal do Funchal recolheram esta terça-feira um total de 31.440 quilos de lixos resultantes dos festejos da passagem de ano na cidade, informou a autarquia.

De acordo com esta informação, esse valor representa um acréscimo de 5% em comparação com o lixo produzido e recolhido em 2017.

A nota informativa do município do Funchal adianta que estes resíduos foram recolhidos entre as 07:00 e as 13:30 de hoje, "em toda a baixa da cidade e nos miradouros".

Assim, durante a operação de limpeza foram recolhidos, em quilos, 24.500 de resíduos diferenciados, 1.270 de cartão, 250 de madeira, 1.660 de embalagens de plástico e metal e 3.760 de vidro.

A Câmara do Funchal já havia anunciado o reforço de meios para proceder à limpeza da cidade e arredores após os festejos da passagem do ano, distribuindo contentores do lixo com uma capacidade total na ordem dos 60 mil litros.

Em termos de recursos, estiveram no terreno cem colaboradores do município, três auto-varredoras ligeiras, quatro viaturas pesadas de recolha de resíduos, seis viaturas de caixa aberta e tês minicarros.

O espetáculo de fogo artifício da passagem do ano é um dos principais cartazes turísticos da Madeira, no qual o Governo Regional investiu 3,7 milhões de euros nas festas de Natal e Passagem do Ano, um aumento de 10% relativamente ao ano passado.

A taxa de ocupação hoteleira situou-se nos 89%, em contar com o alojamento local e com os 25 mil turistas e 9.000 tripulantes dos 10 navios de cruzeiro que estiveram no Funchal para assistir ao espetáculo.

