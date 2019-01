Equipa do helicóptero do INEM de Macedo de Cavaleiro continua de luto

Na noite de fim de ano, a SIC acompanhou a equipa do helicóptero do INEM, de Macedo de Cavaleiros. Estes profissionais não celebraram a passagem de ano, abalados com a tragédia dos colegas que perderam a vida no acidente de há pouco mais de 15 dias.