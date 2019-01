Joaquim Bastinhas apresentou-se pela primeira vez aos 12 anos no Campo Pequeno

O cavaleiro tauromáquico Joaquim Bastinhas morreu esta segunda-feira com 62 anos, depois de internamento hospitalar prolongado. O cavaleiro atuou pela última vez a 22 de setembro, no coliseu de Elvas. Foi no Campo Pequeno que se apresentou ao público pela primeira vez, aos 12 anos. Atuou em arenas de Espanha, França, Grécia, Macau e México.